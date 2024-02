Elizabeth Debicki wint SAG Award voor The Crown

Elizabeth Debicki is zaterdagavond in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Screen Actors Guild (SAG) Awards in Los Angeles. De actrice, die de rol van Diana speelde in The Crown, kreeg de prijs voor beste actrice in een dramaserie.

De 33-jarige Debicki kreeg de voorkeur boven Jennifer Aniston, Bella Ramsey, Keri Russell en Sarah Snook. “Ik had dit echt niet verwacht”, zei Debicki toen ze de prijs ontving. “Bedankt hiervoor. Het betekent zoveel voor me.” Ze richtte zich ook tot haar collega’s in The Crown. “Het is een genot om met jullie samen te werken.”

De Australische actrice speelde Diana in de laatste twee seizoenen van The Crown. De laatste reeks van de Netflixserie over de Britse koninklijke familie verscheen eind vorig jaar. Critici waren maar weinig positief over het zesde en laatste seizoen, terwijl The Crown in de eerste seizoenen nog wel lovende reacties kreeg.

The Crown was ook genomineerd voor de prijs voor beste cast van een dramaserie, maar die prijs ging uiteindelijk naar Succession.