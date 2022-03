Elizabeth ‘diep geraakt’ door miljoen jubileumbomen

Koningin Elizabeth is dankbaar voor de meer dan een miljoen bomen die de afgelopen maanden zijn geplant voor haar zeventigjarig troonjubileum. De landelijke actie maakte onderdeel uit van The Queen’s Green Canopy en had als slogan ‘Plant a tree for the Jubilee’.

“Nu het plantseizoen ten einde loopt, bedank ik iedereen in het hele land die een boom heeft geplant om mijn platina jubileum te vieren”, zei de koningin donderdag in haar dankwoord. “Ik ben diep geraakt dat zoveel gemeenschappen, scholen, families en individuen hun eigen unieke bijdragen hebben geleverd aan het Green Canopy-initiatief. Ik hoop dat uw jubileumbomen nog vele jaren bloeien en groeien, zodat toekomstige generaties ervan kunnen genieten.”

Donderdag was de laatste dag van de actie. Een van de laatsten die een boom plantte, was premier Boris Johnson. Hij koos een plek in de tuinen van Downing Street 10 en kreeg gezelschap van kinderen van een school uit Southampton. Ook de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, nam een schop ter hand en zette een boom neer bij een school in Barking.

Elizabeth en haar zoon prins Charles trapten de actie in oktober af door een boom te planten op het landgoed bij Balmoral Castle in Schotland.