Elizabeth heeft speciaal plekje in hart koning Abdullah

Koning Abdullah van Jordanië is vol lof over zijn Britse collega koningin Elizabeth. Hij noemt de 96-jarige vorstin, die komende week haar 70-jarig jubileum op de troon viert, “een baken van licht”.

“Als je naar zeventig jaar Britse geschiedenis kijkt, heb je goede en slechte dagen. Hare Majesteit is een baken van licht en hoop voor het land en voor velen over de hele wereld”, stelt Abdullah in een gesprek met de BBC, waarin hij ook zijn felicitaties aan haar overbrengt. “De koningin zal altijd een speciaal plekje in ons hart hebben.”

Abdullah’s vrouw koningin Rania sprak eind vorig jaar ook al positief over Elizabeth. Ze beschrijft haar als iemand die ze “hoog in het vaandel heeft staan” en “iemand naar wie ik opkijk”. Volgens Rania is de Queen een inspiratie voor de rest van de wereld.