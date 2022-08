Elizabeth hoopt in boodschap aan Zelenski op betere tijden

De Britse koningin Elizabeth heeft woensdag een boodschap gestuurd aan de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Woensdag wordt in Oekraïne de onafhankelijkheidsdag gevierd. Precies 31 jaar geleden werd het land onafhankelijk van de Sovjet-Unie.

“Het doet me een groot genoegen om Uwe Excellentie en het volk van Oekraïne mijn hartelijke groeten te zenden op de viering van uw onafhankelijkheidsdag”, schreef de Queen. “In dit meest uitdagende jaar hoop ik dat er vandaag tijd zal zijn voor het Oekraïense volk, zowel in Oekraïne als over de hele wereld, om hun cultuur, geschiedenis en identiteit te vieren. Mogen we uitkijken naar betere tijden.”

Het is woensdag precies een half jaar geleden sinds de Russische invasie van Oekraïne begon. Feestelijkheden voor de onafhankelijkheidsdag zijn afgelast uit vrees voor Russische beschietingen.