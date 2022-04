Elizabeth leeft mee met slachtoffers overstroming Zuid-Afrika

Koning Elizabeth heeft haar steun betuigd aan de slachtoffers en nabestaanden van de overstroming in Zuid-Afrika. In de provincie KwaZoeloe-Natal, aan de oostkust van het land, zijn volgens de lokale autoriteiten 341 mensen om het leven gekomen.

“Ik ben diep bedroefd door alle levens die we zijn verloren door de overstromingen in de provincie KwaZoeloe-Natal”, schrijft de koningin in een verklaring. “Mijn gedachten zijn met alle slachtoffers, hun geliefden, hun huizen en hun bedrijven.”

Een deel van Zuid-Afrika was gedurende de negentiende eeuw een kolonie van het Verenigd Koninkrijk. “Het Verenigd Koninkrijk leeft mee met Zuid-Afrika en steunt jullie in het herstel van deze vreselijke gebeurtenissen.”

De provincie KwaZoeloe-Natal is ondertussen bestempeld als rampgebied. Vooral de havenstad Durban, waar 3,5 miljoen mensen wonen, en omgeving zijn getroffen. Bijna 41.000 mensen zijn door de overstromingen geraakt, melden lokale autoriteiten. De hevige regenval van vorig weekend leidde tot schade aan onder meer huizen, wegen en bruggen. Ook raakte de scheepvaart in een van de drukste havens van Afrika verstoord. De omvang van de schade wordt nog opgemaakt.