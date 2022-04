Elizabeth leeft mee met slachtoffers overstromingen Australië

Koningin Elizabeth leeft mee met de bevolking van Australië, die al langere tijd last heeft van extreem slecht weer en de daarop volgende overstromingen. “Ik heb het nieuws over de recente overstromingen in Queensland en New South Wales nauwlettend gevolgd en ben bedroefd door de schaal van verwoesting en het verlies van levens”, schrijft de Britse vorstin in een boodschap aan de gouverneur-generaal van Australië.

De Queen prijst in haar boodschap ook de vastberadenheid en gemeenschapszin van de Australische bevolking. Ze bedankte verder de hulpdiensten en de vele vrijwilligers die hulp hebben geboden aan mensen in nood. “Mijn gedachten gaan uit naar diegenen die zijn geraakt, terwijl de focus zich nu verschuift naar de lange weg van herstel die voor ons ligt”.

Eerder deze week werd bekend dat twee wandelaars, onder wie een kind, om het leven zijn gekomen bij een aardverschuiving ten westen van de Australische stad Sydney. De aardverschuiving volgde na weken van extreem nat weer. Stortregens en overstromingen hebben sinds begin februari aan ten minste 22 mensen het leven gekost.