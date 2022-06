Elizabeth maakt opwachting bij installatie Camilla

Koningin Elizabeth heeft maandag haar opwachting gemaakt rondom de festiviteiten van de installatie van Camilla als lid van de hoogste ridderorde van het Verenigd Koninkrijk, de ‘Most Noble Order of the Garter’. De vorstin, die de laatste maanden kampt met een broze gezondheid, arriveerde met wandelstok bij de dienst in de St George’s Chapel in Windsor.

Elizabeth werd na afloop lachend gefotografeerd met haar zoon prins Charles en Camilla aan haar zijde. Zij waren beiden gekleed in de traditionele ceremoniële gewaden en gepluimde baret. De vorstin liet haar officiële kledij in de kast en verscheen in een zilveren jurk.

De Queen loopt al jaren niet meer mee met de bijbehorende traditionele optocht van de ridders van het kasteel naar de kapel en sloeg dit keer ook de rit met de koets over. Koning Willem-Alexander liep drie jaar geleden mee met de stoet toen hij werd opgenomen als ‘Stranger Knight’ in de Orde van de Kousenband.

De aanwezigheid van de koningin was echter niet het gesprek van de dag in Groot-Brittannië. Het ging vooral over prins Andrew die in eerste instantie de festiviteiten bij wilde wonen. Volgens Britse media zouden verschillende leden van de familie het daar niet mee eens zijn geweest.

Prins William zou volgens de Daily Mail hebben gedreigd zich uit de ceremonie te trekken als Andrew kwam opdagen.