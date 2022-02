Elizabeth ook in Nederland geëerd met herdenkingsmunt

De Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) heeft ter ere van het platina jubileum van de Britse koningin Elizabeth II twee speciale herdenkingsmunten geslagen. De KNM deed dat in opdracht van de Centrale Bank van Malta.

Elizabeth heeft een speciale band met het eiland, waarvan ze koningin was tot 1974 toen Malta tot republiek werd uitgeroepen. Zij heeft er zelfs van 1949 tot 1951 gewoond toen haar man Philip op Malta diende in de Britse marine.

Ter ere van het 70-jarig jubileum wordt er een coincard en een exclusieve zilveren uitgifte gelanceerd. Op de keerzijde van de coincard is een foto te zien van koningin Elizabeth en prins Philip op staatsbezoek in Malta in 1967. Op beide munten staat het jubileumembleem op de voorzijde. Op de zilveren munt, die wordt geleverd in een luxe paarse verpakking, is het embleem paarsgekleurd. Op de andere kant staat het logo van de Centrale Bank van Malta, het munthuisteken en het jaartal.

Koningin Elizabeth zat zondag precies zeventig jaar op de Britse troon. Dat is een bijzondere mijlpaal, want de 95-jarige Elizabeth is de enige nog regerende vorst die het platina jubileum heeft bereikt.