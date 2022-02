Elizabeth regeert een stuk langer dan haar Europese ‘collega’s’

Al zeventig jaar zit koningin Elizabeth op de Britse troon. De 95-jarige is daarmee de langst nog zittende vorst in Europa, een stuk langer dan dat haar ‘collega’s’ op de troon zitten.

Na Elizabeth is de Deense koning Margrethe de langst zittende Europese vorst. Op 14 januari 1972 werd zij koningin van Denemarken. Niet lang daarna, op 15 september 1973, volgde de Zweedse koning Carl Gustaf XVI. Ook prins Hans-Adam II van Liechtenstein (1989), de Noorse koning Harald V (1991), en groothertog Henri van Luxemburg (2000) houden het al tientallen jaren vol.

De kortst zittende koning van Europa is de Spaanse koning Felipe, die in 2014 de troon besteeg. Hij wordt in dat rijtje gevolgd door koning Filip van België (juli 2013), koning Willem-Alexander (april 2013) en prins Albert II van Monaco (2005).

Wanneer de 73-jarige prins Charles zijn moeder na haar overlijden opvolgt als koning, zal hij tot de oudere vorsten behoren. Koning Willem-Alexander (54), koning Filip (61), koning Felipe (54), prins Albert (63) en groothertog Henri (66) zijn een stukje jonger dan de prins. Koning Harald (84), koningin Margrethe (81), koning Carl Gustaf (75) en prins Hans Adam (76) behoren tot de ouderen. Zij worden respectievelijk ooit opgevolgd door de nu 48-jarige kroonprins Haakon, de 53-jarige kroonprins Frederik, de 44-jarige kroonprinses Victoria en de 53-jarige regent Alois.