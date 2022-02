Elizabeth snijdt dag voor jubileum alvast de taart aan

Koningin Elizabeth heeft zaterdag alvast een voorschot genomen op haar 70-jarig regeringsjubileum van zondag. Op het landgoed Sandringham had de 95-jarige Britse vorstin haar eerste officiële activiteit van het jaar. Ze ontving tijdens een receptie vrijwilligers en leden van de lokale gemeenschap en daarbij mocht vanwege de feestelijkheden taart niet ontbreken.

De Queen werd uitgenodigd om de taart aan te snijden. De tekst was zo gedraaid dat deze goed zichtbaar was voor de aanwezige fotografen en videojournalisten. Dat maakte Elizabeth niet uit, toen het haar uitgelegd werd. “Ik denk dat ik het ondersteboven ook wel kan lezen”, lachte ze.

Vervolgens pakte de koningin het mes dat klaarlag om een beginnetje te maken met het aansnijden. “Ik denk dat ik het mes er maar gewoon insteek… Dan kan iemand anders het afmaken”, zo besloot ze.

Het is pas de eerste keer dat Elizabeth dit jaar in de openbaarheid treedt. Volgens Britse media zag ze er goed uit en kletste ze gezellig met alle aanwezigen. De koningin had een wandelstok bij zich en droeg een diamanten broche op haar lichtblauwe jurk. Ze gebruikte vorig jaar oktober voor het eerst een wandelstok in het openbaar.