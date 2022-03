Elizabeth voldoende hersteld om weer virtueel te overleggen

De Britse koningin Elizabeth voelt zich dinsdag weer goed genoeg om twee virtuele werkbezoeken te houden. Een bron bij Buckingham Palace heeft dat bevestigd tegenover persbureau Reuters. De koningin had overleg met ambassadeurs van Andorra en Tsjaad.

Vorige week stelde Elizabeth verschillende digitale afspraken uit omdat zij herstellende was van een coronabesmetting. Omdat de vorstin volgens het paleis slechts milde klachten had, voerde ze wel enkele officiële taken uit zoals een gesprek met premier Boris Johnson.

De 95-jarige koningin testte ruim een week geleden positief op het coronavirus. Haar positieve testresultaat kwam kort nadat ze bezoek had ontvangen op Windsor Castle. Op foto’s daarvan was te zien dat zij daarbij geen mondkapje droeg en ook handen schudde. Van Elizabeth is bekend dat zij inmiddels driemaal is gevaccineerd.