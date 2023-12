Elizabeth vond beveiliging Harry en Meghan ‘van groot belang’

Koningin Elizabeth vond het van “groot belang” dat prins Harry en zijn vrouw Meghan “effectieve beveiliging” kregen nadat zij een stap terug deden binnen het Britse koningshuis. Dat schrijft The Telegraph op basis van rechtbankdocumenten.

Een hoge assistent van de inmiddels overleden koningin had aan een commissie van het ministerie van Binnenlandse Zaken verteld dat het veilig houden van de hertog en hertogin van Sussex “van het grootste belang was voor Hare Majesteit en haar familie”, blijkt uit een brief. De brief werd ingediend in de rechtbank als onderdeel van de zaak die prins Harry tegen de Britse overheid heeft aangespannen over zijn beveiliging. Die werd stopgezet nadat Harry en zijn vrouw terugtraden als werkende leden van de Britse koninklijke familie.

In de brief schrijft Sir Edward Young dat de kans groot was dat Harry en Meghan ook na hun stap terug binnen het koningshuis nog publieke belangstelling zouden genieten. “Het is absoluut noodzakelijk dat de familie wordt voorzien van effectieve beveiliging”, schreef hij verder. Hij wees daarbij onder op het feit dat Harry in de koninklijke familie is geboren en zijn militaire dienst.

Uiteindelijk besloot het Uitvoerend Comité voor de Bescherming van Royalty en Publieke Figuren (RAVEC), dat de zoon van koning Charles niet langer automatisch politiebescherming zou krijgen als hij in het Verenigd Koninkrijk was. Die beslissing vecht Harry nu aan. Volgens The Telegraph wordt de zaak volgend jaar behandeld. Er zal onder meer worden besproken of prins Harry een serieus aanbod heeft gedaan om voor zijn eigen veiligheid te betalen, en of die boodschap is overgebracht aan de relevante besluitvormers.