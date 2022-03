Elizabeth weer aan het werk na coronabesmetting

Koningin Elizabeth is weer aan het werk gegaan na haar besmetting met het coronavirus. Vanuit Windsor Castle leidde de Britse vorstin dinsdag virtueel twee audiënties met diplomaten.

Het Britse koningshuis deelde dinsdag enkele foto’s waarop te zien is dat de in het groen geklede koningin via een scherm tot haar gasten spreekt. Zij sprak daarbij eerst met de ambassadeur van Andorra en daarna met de ambassadeur van de Republiek Tsjaad.

Eerder dinsdag meldden bronnen rond Buckingham Palace al dat de 95-jarige Elizabeth zich goed genoeg voelde om het werk weer op te pakken. Vorige week annuleerde ze vanwege haar coronabesmetting enkele afspraken. De Queen testte op 20 februari positief en het paleis liet weten dat de vorstin “milde verkoudheidssymptomen” had.