Elizabeth wil niet dat William met gezin per helikopter vliegt

Koningin Elizabeth zou er bij prins William op hebben aangedrongen dat hij niet meer in een helikopter stapt samen met zijn vrouw Catherine en hun kinderen. Ze zou enorm bang zijn dat hen iets overkomt en het risico te groot vinden, meldt The Sun op basis van een bron dichtbij de 95-jarige koningin.

Elizabeth zou volgens de krant zo bezorgd zijn dat ze niet alleen wil dat het gezin niet meer met z’n vijven in hetzelfde toestel zit, ze wil zelfs dat haar kleinzoon stopt met vliegen in een helikopter. William is piloot en heeft gediend bij de Britse luchtmacht RAF. Slecht weer en ongelukken kunnen elk moment toeslaan, zo zou ze tegen William hebben gezegd.

Onlangs waren er nog problemen tijdens vluchten met de helikopter van de Britse koninklijke familie. In september had de helikopter van de koningin last van een storing en in diezelfde maand moest een geplande vlucht worden geannuleerd vanwege slecht weer. In 2017 had ook hertogin Sophie een nare ervaring toen het toestel waarin ze zat moest uitwijken voor een vliegtuig met parachutisten en even later een zweefvliegtuig moest ontwijken.

In de regel vliegen royals nooit samen, ook niet in een gewoon vliegtuig. Maar met dat protocol zou soepeler zijn omgegaan toen William en zijn gezin hun tijd begonnen te verdelen tussen Londen en Norfolk. William en Catherine zouden zelf ook om toestemming hebben gevraagd om samen te vliegen voor hun rondreis door Australië in 2014.