Elizabeth zaterdag niet bij paardenrennen om gezondheidsproblemen

Koningin Elizabeth mist zaterdag weer een activiteit die onderdeel is van de viering van haar jubileum. Vanwege gezondheidsproblemen is de 96-jarige vorstin niet bij het paardenrennen, zo meldt ITV News.

De koningin gaat de Epsom Derby, zoals het evenement heet, wel thuis op televisie volgen. Elizabeths dochter prinses Anne neemt de plek van haar moeder in. Zaterdagavond staat ook het jubileumconcert bij Buckingham Palace met onder anderen Elton John, Alicia Keys en Queen gepland. Het is nog niet duidelijk of de koningin daar wel aanwezig is.

Omdat de koningin dit jaar zeventig jaar op de troon zit worden er verscheidene activiteiten georganiseerd. Vrijdag was Elizabeth ook al niet aanwezig bij de dankdienst in de St Paul’s Cathedral in Londen ter ere van haar jubileum. De koningin had donderdag tijdens de festiviteiten enig “ongemak” ervaren, aldus het Britse hof. Donderdagavond was zij nog wel bij een ceremonie met lichtbakens. In totaal werden er in het Verenigd Koninkrijk en in de hoofdsteden van de landen van het Gemenebest meer dan 3500 lichtjes aangestoken.