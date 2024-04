Eloise: Beatrix houdt van simpel eten als broccoli, rijst en kip

Prinses Beatrix houdt van “simpel, maar goed gemaakt eten”. Dat vertelde haar kleindochter Eloise van Oranje in het onlineprogramma Samen Cheffen van foodinfluencer Daan van der Lecq.

In het programma vertelt de 21-jarige gravin over de eetgewoonten bij haar in de familie. Kerst wordt bij oma Beatrix op Drakensteyn gevierd, vertelt ze. “Bij m’n oma thuis vieren we kerst. Heel erg lekker eten inderdaad. Mijn oma is best wel van het simpel eten, maar wel gewoon goed gemaakt.” Als voorbeeld van een favoriet gerecht van de 86-jarige Beatrix noemt ze “broccoli, met rijst en kip”. Met de feestdagen staat dat echter niet op het menu. “Met kerst is het wel iets meer fancy.”

In het programma maakten Eloise en Van der Lecq wentelteefjes, een gerecht dat Eloise aan vroeger doet denken. “We doen eigenlijk elke zondag brunch, met z’n vijven: m’n broertje, zusje en m’n ouders. Vroeger, omdat mijn ouders altijd druk waren met werk en we hadden allemaal ons eigen drukke leven, dan was het op zondag even samen komen om dingen te bespreken, geen telefoons, niks.” Eén ding stond altijd op het menu: wentelteefjes. “Mijn moeder zegt dat ze niet kan koken, behalve deze wentelteefjes die ze echt geweldig maakt.”