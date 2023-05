Eloise bedankt voor reacties in ‘badpakgate’, BN’ers steunen haar

Eloise heeft gereageerd op de commotie die ontstaan is na haar verschijning in een badpak tijdens een aflevering van RTL 4-programma Het Perfecte Plaatje. De gravin bedankt zaterdag op Instagram voor “alle mega lieve reacties” die ze kreeg nadat royaltyverslaggever Jeroen Snel het optreden een “grensgevalletje” noemde.

“Lieve iedereen, wauw wauw wauw, bedankt voor alle mega lieve reacties”, aldus de ‘gravinfluencer’. Ze vindt het “echt hartverwarmend om te zien” dat zoveel mensen haar steunen.

Na het commentaar van Snel in RTL in Boulevard reageerden verschillende BN’ers op Instagram met foto’s van zichzelf in badpak met de hashtag #eloisemagzelfkiezen en #magditwelvanjeroensnel. Onder andere Chantal Janzen, Jan Versteegh en Britt Dekker tonen hun support.

Prins Constantijn stelde vrijdagavond niet te snappen dat er commotie is over het feit dat zijn dochter in badpak op televisie kwam. Snel liet zaterdag in een reactie aan het ANP weten te willen “wijzen op het feit dat de monarchie soms een beetje gewoon aan het worden is”, hij had naar eigen zeggen hetzelfde gereageerd als het ging om een mannelijke royal in zwemkleding.