Eloise blij dat influencen niet haar baan is: leuk extraatje

Eloise staat bekend als de ‘gravinfluencer’, maar heeft niet de droom om voor altijd influencer te blijven. Dat zegt de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien in de jubileumeditie van het tijdschrift LINDA. die woensdag verschijnt.

In het speciale nummer ter ere van het 20-jarig bestaan van het tijdschrift, vraagt rapper Glen Faria aan Eloise of het haar droom is om influencer te zijn. “Totaal niet. Ik ben zelfs blij dat het niet mijn baan is, dat ik niet hoef samen te werken met bedrijven om er geld mee te verdienen”, zegt de 21-jarige gravin. “Ik ben er gewoon in gerold en zie het voorlopig als iets leuks, een extraatje.”

Faria merkt op dat Eloise haar platform ook gebruikt om zich uit te spreken over zaken als de klimaatproblematiek. “Honderd procent, want ik ben me wel bewust van het feit dat ik zo’n groot platform heb. Daar wil ik meer mee dan alleen wat leuke fotootjes posten”, zegt de gravin. Verantwoordelijk voelt ze zich echter niet. “Ik post die dingen vooral omdat het zo’n grote rol in mijn leven speelt. Klimaatproblematiek, duurzaamheid. Dat vind ik belangrijk. Het is onderdeel van wie ik ben en het is fijn dat ik daar af en toe iets over kan zeggen, maar het is niet zo dat ik continu de druk voel om alles goed te doen.”