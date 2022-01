Eloise blikt terug op ‘gave’ afgelopen jaar

Gravin Eloise is enorm blij met de “gave dingen” die ze het afgelopen jaar heeft gedaan. Op Instagram blikt de 19-jarige door middel van een serie foto’s terug op het jaar 2021.

“Ik wil dit wel even doen want heb zo veel gave dingen dit jaar gedaan… en dit is voor het grootste gedeelte mogelijk geweest door jullie”, schrijft Eloise onder de fotoserie. Daarin verschijnen ook onder anderen haar moeder prinses Laurentien, haar goede vriend Robbert Rodenburg en haar manager Talisia Misiedjan.

“Door jullie heb ik mensen ontmoet die voor altijd bij me zullen blijven, projecten gedaan waar ik niet van had kunnen dromen, en nog veel meer”, vervolgt Eloise haar verhaal, waarna ze ze zegt dat ze enorm dankbaar is. “Ik had nog wel 50 foto’s erbij willen doen, maar jammer genoeg is dit niet mogelijk, en dat zouden jullie het ongelofelijk saai vinden, haha.”