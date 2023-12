Eloise doet mee aan Barbenheimer-trend

Iets later dan veel Nederlanders, maar ook gravin Eloise is begonnen aan de zogenoemde Barbenheimer-trend. Op Instagram deelt de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien dat ze de films Barbie en Oppenheimer zaterdag- op zondagnacht achter elkaar gaat kijken.

“Barbie en Oppenheimer achter elkaar zien. Daar gaan weee”, schrijft de 21-jarige bij een foto van haar televisie met daarop Oppenheimer. “Nog 1,5 uur van Oppenheimer over.”

Het fenomeen Barbenheimer ontstond doordat de films Barbie en Oppenheimer dit jaar vrijwel gelijk uitkwamen. Barbie gaat, zoals de naam al zegt, over Barbie en Ken. Oppenheimer gaat over Robert Oppenheimer, de ontwikkelaar van de atoombom. Online werden memes over de films gemaakt, omdat ze zo van elkaar verschillen. Ook werd besproken wat de beste volgorde zou zijn om de films te kijken.