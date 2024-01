Eloise en L’Oréal blijven samenwerken na pro-Palestijnse post

De op TikTok uitgesproken steun van gravin Eloise aan de Palestijnen in de Gazastrook heeft geen invloed op haar samenwerking met L’Oréal. Dat heeft het cosmeticabedrijf desgevraagd laten weten aan het ANP. Verder wil het bedrijf niet inhoudelijk reageren.

Het nichtje van koning Willem-Alexander deelde op TikTok een video waarin ze een speciaal filter gebruikt. Bij gebruik ervan ging er automatisch geld naar de maker, die heeft beloofd dat aan hulporganisaties in Gaza te doneren. De actie is echter al verlopen. Het filter is van een stuk watermeloen, dat symbool staat voor solidariteit met de Palestijnse gebieden.

De manager van Eloise laat desgevraagd aan het ANP weten: “Eloise heeft geen afspraken met L’Oréal over communicatie rond deze kwestie. Ze is vrij om haar eigen mening hierover te vormen en te delen wat haar aan het hart gaat met haar volgers”.

Verbijsterd

Eloise werd in februari ambassadeur van L’Oréal. Het bedrijf wordt in de discussie rond het conflict in Israël en Gaza regelmatig genoemd, omdat het geen duidelijk standpunt in zou nemen. Zo heeft het bedrijf een fabriek in Migdal Haemek, een stad in Noord-Israël die gebouwd werd op ruïnes van een verwoest Palestijns dorp. Daarnaast verstrekte Garnier, dat onder L’Oréal valt, in 2014 cosmetische pakketjes aan Israëlische militairen. Op sociale media roepen mensen op het bedrijf te boycotten.

Het Centraal Joods Overleg (CJO) laat weten “verbijsterd over de steunbetuigingen” te zijn. De organisatie vindt dat Eloise zich “neutraal en genuanceerd” moet uitlaten, omdat zij familie is van koning Willem-Alexander. De Nederlandse-Joodse gemeenschap is “teleurgesteld over het feit dat Eloise van Oranje als vijfde in de lijn van troonopvolging in ons land, zich op een dergelijke onbezonnen en onverantwoordelijke wijze uitlaat”.