Eloise geeft broer Claus-Casimir een rondleiding door Amsterdam

Eloise van Oranje heeft haar jongere broer Claus-Casimir deze week een rondleiding gegeven door Amsterdam. Op Instagram deelde de 23-jarige gravin een aantal foto’s van de activiteiten die ze hebben ondernomen.

Eloise wilde “quality time” met haar broer omdat ze hem momenteel weinig ziet. “Ik dacht: hoe leuk zou het zijn om hem een rondleiding door mijn geweldige stad te geven?”, schrijft ze onder de fotoserie. Eloise en Claus-Casimir bezochten gedurende anderhalve dag verschillende bezienswaardigheden, zoals het Koninklijk Paleis op de Dam, de Grote Kerk en het Begijnhof. Ook waren broer en zus bij een concert van Emma Kok in het Koninklijk Concertgebouw. “Het was zo leuk om hem te laten zien hoe mijn leven hier eruitziet, wat ik graag doe en wat mijn favoriete plekken zijn”, besluit Eloise haar bericht.

“Was super leuk liefste Elo!!”, reageert Claus-Casimir op het Instagram-bericht van zijn zus. De enige zoon van prins Constantijn en prinses Laurentien woont en studeert momenteel in Londen, evenals zijn nicht prinses Alexia.