Eloise geniet van bakkerijtjes en winkels in Kopenhagen

Eloise van Oranje heeft dit weekend genoten van Kopenhagen. Dat deelt zij op Instagram. “Kopenhagen is zoals Amsterdam”, oordeelt zij. “Te wandelen, vol winkels, lekker eten en unieke buurten. Maar ik heb het gevoel dat de mensen een langzamere, meer ontspannen manier van leven hebben.”

Eloise was in de Deense hoofdstad om een vriendin op te zoeken, vertelt ze. “Zij toonde haar favoriete bakkertjes, tweedehandskledingwinkels en verborgen plekjes.”

De oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien belooft meer berichten te delen over eten, winkelen en musea in Kopenhagen.