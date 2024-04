Eloise geniet van ‘laatste paar dagen’ in Nederland

Eloise van Oranje is nog even volop aan het genieten van Nederland. Binnenkort vertrekt de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien naar New York voor haar stage.

“Genieten van de laatste paar dagen in Amsterdam en Den Haag”, schrijft de 21-jarige Eloise bij een serie foto’s op Instagram. Tussen de foto’s staat ook een plaatje van Eloise met de Amerikaanse vlag op haar afscheidsfeestje. “Ik had niks door”, schrijft ze onder de foto.

De afgelopen dagen heeft Eloise “veel goodbye dates” gehad en haar hele kamer leeggehaald. “Zo gek om mijn kamer weer leeg te zien”, aldus de gravin bij een video van haar kamer in Amsterdam.