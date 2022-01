Eloise in quarantaine na besmetting huisgenoot

Eloise zit momenteel in quarantaine omdat een huisgenootje besmet is met het coronavirus. Op Instagram deelt de 19-jarige gravin dat ze een “quarantaine-wandeling” aan het maken is.

“Ik ben niet positief, huisgenoot wel!”, voegt ze daar later aan toe. De gravin woont met twee vriendinnen in een appartement in Amsterdam, waar ze vorig jaar begon aan de hotelschool.

In september vorig jaar was er even ophef rondom de woning van Eloise in Amsterdam. Op sociale media werd beweerd dat ze een woning had gekocht. Daarbij werd een link gelegd met de overspannen huizenmarkt en ‘voordelen’ van het lid zijn van de koninklijke familie. Dat gerucht hielp de oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien snel de wereld uit. “Met ‘eigen plekje’ bedoel ik dat ik een appartementje heb met 2 leuke vriendinnen en niet meer op de campus zit”, zei ze toen.