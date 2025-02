Eloise is blij met mijlpaal en proost op inleveren scriptie

Eloise deelt op Instagram een filmpje waarin ze vertelt over haar scriptie. Zondag leverde de gravin het eindresultaat in voor de Hotelschool in Amsterdam en dit was reden voor feest. “Normaal deel ik dit soort filmpjes altijd op TikTok, maar dit is zo een mijlpaal waarin ik jullie graag meeneem”, schrijft de zogenoemde ‘gravinfluencer’ bij de beelden.

Op het filmpje zijn verschillende momenten te zien waarop Eloise druk bezig is met hets chrijven van haar scriptie. Ook hoor je haar vertellen dat de scriptie gaat over duurzaamheid in de mode-industrie. “Ik heb mijn scriptie gefocust over het communicatie-aspect en de wetgeving eromheen”, schrijft ze. Ze benadrukt hoe gepassioneerd ze over het onderwerp is en bedankt de studie voor de ruimte die ze heeft gekregen om haar kennis hierover te verbreden.

Eerder deed ze al een stage in New York bij het Nederlandse onlinemodebedrijf Otrium waar ze meewerkte “aan de communicatiekant” van het duurzaamheidsteam. “Ik kan niet wachten om deze kennis verder uit te breiden en ook echt in het dagelijks leven te gebruiken”, zegt ze in het korte fragment. “Ik vertel jullie later graag meer, voor nu ga ik proosten op het inleveren!!”.