Eloise maakt balans op over doelen 2025: januari nu al voorbij?

Gravin Eloise van Oranje heeft zich verbaasd over hoe snel de eerste maand van het jaar is gegaan. In een bericht op Instagram grijpt de dochter van prinses Laurentien en prins Constantijn het moment aan om te kijken hoe het ervoor staat met haar eerder gestelde doelen voor 2025. “Is de eerste maand van 2025 nu al voorbij?! Dit is mijn recap en update over een paar van mijn doelen”, schrijft de 22-jarige royal.

Van de minimaal zes boeken die ze dit jaar uit wil hebben, is het “eerste boek af” en lukte het Eloise in januari iedere dag een stuk te lezen. Over haar andere goede voornemens schrijft de gravin dat “vroeg opstaan veel voordelen heeft” en het haar afgelopen maand is gelukt om van de 31 dagen er 25 zelf te koken.

Dat ze er nu voor kiest een update te geven, heeft volgens haar te maken met dat ze “niet goed in reflecteren” is en “dit soort posts me helpen bij momenten stil te staan”. “Ik ben blij met mijn routines en discipline om studie af te maken. Ik kan niet wachten om klaar te zijn en hou jullie op de hoogte!!”, aldus Eloise over haar tussenbalans.