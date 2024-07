Eloise ‘mentaal nog niet geland’ in Nederland

Eloise van Oranje is mentaal nog niet geland in Nederland. Dat zegt de dochter van prins Constantijn in een video voor Harpers Bazaar. Eloise liep een aantal maanden stage in New York en is sinds een paar weken weer in Nederland.

“Ik wil wel even benadrukken dat ik niet geland ben, in ieder geval niet mentaal”, spreekt Eloise haar volgers toe.

De ‘gravinfluencer’ heeft haar tijd na thuiskomst deels in Den Haag bij familie, vrienden, hond en in de natuur doorgebracht. Het andere deel bracht ze door in haar woonplaats Amsterdam. “Voetbal kijken, veel koffietjes en wijntjes doen, vrienden zien.”