Eloise na eerste maand New York: wat heb ik al genoten

Eloise van Oranje zit een maand in New York, deelt de gravin en influencer op Instagram. “En wat heb ik al genoten.”

“Elke ochtend word ik wakker en realiseer me ik weer hoe dankbaar ik ben om hier te zitten”, schrijft de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien in haar bericht, waarbij ze verschillende foto’s deelt van de laatste weken in de Amerikaanse stad.

Deze maand komen er mensen uit Nederland naar New York om haar op te zoeken, schrijft Eloise. “Wat lekker druk maar gezellig is.”

Eloise arriveerde in april in New York voor een stage. Ze heeft niet gedeeld waar ze stage gaat lopen. De gravin studeert sinds 2020 aan de Hotelschool in Amsterdam.