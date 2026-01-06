Eloise neemt woorden ‘watch party’ terug na kritiek

Eloise van Oranje neemt de woorden “watch party” terug naar aanleiding van kritiek die ze kreeg op een Instagrampost die ze plaatste over het programma Sporen van Slavernij, waarin haar moeder Laurentien te zien was. Eloise schreef: “Dinner & watchparty. Sporen van Slavernij, NPO 2 19.30 uur.” Onder anderen Tina Nijkamp, die op haar Instagramaccount kijkcijfers bespreekt, noemde de post “totale waanzin”.

“‘Watch party’ was niet het goede woord. Het heeft ook blijkbaar aanleiding gegeven tot misvattingen”, schrijft de 23-jarige gravin op Instagram. “Want natuurlijk is het niet een party. Ik heb het gebruikt omdat dit is hoe ‘viewing’-avonden over het algemeen worden genoemd.” Volgens Eloise postte ze het bericht omdat het een “hele bijzondere avond” was voor haar familie.

“Ik ben dankbaar voor de nieuwe inzichten over onze familieachtergrond en de koloniale geschiedenis van Indonesië. Het was speciaal en emotioneel, vooral voor mijn moeder, oom en grootvader. Nogmaals dank aan de crew voor het tonen van zo’n mooi format en verhaal.”

Prinses Laurentien kreeg in het programma te horen dat ze een Chinese voormoeder heeft en ze ontdekte dat er onder haar voorouders zowel slavenhouders als tot slaaf gemaakten waren.