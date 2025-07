Eloise noemt Ronald van der Kemp een pionier binnen couture

Eloise van Oranje noemt Ronald van der Kemp “een pionier in duurzaamheid binnen couture”. Dat deelt de 23-jarige dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien vrijdag via Instagram nadat ze eerder deze week een modeshow van de Nederlandse modeontwerper had bijgewoond tijdens deParis Couture Week.

Eloise voegt aan het bericht toe dat ze voor de gelegenheid sieraden had geleend van haar moeder. De gravin ging voor de show in haar eentje naar Parijs. “Voelde me op mijn gemak, fijne sfeer en prachtige ervaring”, schrijft ze bij een foto waarop ze te zien is in een blauwe jurk.

Bij de ontwerpen van Van der Kemp stond “het vervaardigen van couture van gerecyclede materialen” centraal. Zijn collectie diende als eerbetoon aan de natuur, cultuur en circulaire mode. Eloise schreef afgelopen jaar haar scriptie over duurzaamheid in de mode-industrie. In Den Haag heeft ze haar eigen vintagekledingwinkel My Lima Lima.