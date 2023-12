Eloise op skivakantie met ouders, broertje en zusje

Eloise heeft de laatste dagen van het jaar doorgebracht op de piste. De gravin is met haar ouders, broer en zus op skivakantie geweest, zo laat ze weten op Instagram.

“Voor het laatst in 2020 geskied dus dit was zo gezellig weer met z’n 5en in Frankrijk!”, schrijft Eloise bij een aantal foto’s van zichzelf en de sneeuw. “EN HAPPY NEW YEAR ALVAST.”

Prins Constantijn, prinses Laurentien en kinderen Eloise (21), Claus (19) en Leonore (17) waren in Morzine-Avoriaz, een skigebied in de buurt van de Zwitserse grens.