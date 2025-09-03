Eloise opent nieuwe locatie van tweedehandskledingwinkel

Eloise van Oranje heeft woensdag in Den Haag de nieuwe locatie van haar tweedehandskledingwinkel My Lima Lima geopend. Op Instagram laat de oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien beelden zien van de feestelijke opening. Ook deelt de gravin de voor- en nabeelden van het pand.

Van My Lima Lima waren tot voor kort twee verschillende vestigingen, een voor vrouwen en een voor mannen. Nu is alles onder één dak ondergebracht.

Laurentien, die haar dochter helpt met de winkel, reageert in een filmpje vol trots. Volgens haar is het “niet normaal” wat het team in een maand tijd heeft gedaan. “I thank heaven, maar echt”, aldus de prinses.