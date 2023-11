Eloise opent pop-up store met eigen bedrijf: kan niet wachten

Eloise van Oranje opent met haar bedrijf My Lima Lima vrijdag een pop-up store in Scheveningen. “Ik kan niet wachten”, schrijft de 21-jarige gravin via Instagram Stories.

“Vandaag eerste dag van de pop-up met My Lima Lima”, aldus Eloise bij een foto van zichzelf in de trein. De pop-up boutique is vrijdag, zaterdag en zondag geopend. “Het lijkt ons heel leuk om jullie te zien!”, staat gemeld op de Instagram-pagina van het bedrijf.

Eind september maakte Eloise bekend dat zij samen met een zakenpartner een eigen bedrijf was begonnen. Het doel van My Lima Lima is zo veel mogelijk geld ophalen voor goede doelen door ingezamelde en ‘pre-loved’ kleren te verkopen.

Duurzaamheid van kleding is een thema dat Eloise vaker aansnijdt. Zo schreef ze onlangs nog een kinderboek over fast fashion, goedkope kleding van mindere kwaliteit die wordt geproduceerd in ontwikkelingslanden. Met haar boek wil Eloise duidelijk maken dat het beter is om kleren te kopen die niet op deze manier zijn geproduceerd.