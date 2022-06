Eloise over abortusbesluit Verenigde Staten: het is een schande

Eloise van Oranje is niet gediend van de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof, dat vrijdag besloot het grondwettelijk recht op abortus terug te draaien. Op Instagram zegt de gravin het een “schande” te vinden.

“Meerderen vragen om mijn mening over wat er nu in Amerika omgaat”, steekt Eloise haar verhaal zondag af in haar Instagram Story, na eerder al een paar berichten van anderen die tegen het besluit zijn te hebben gedeeld. “Het is een SCHANDE dat er in een land wetten worden gemaakt over mensen hun lichaam. Laat mensen met rust.”

Daarna trekt dochter van prinses Laurentien een vergelijking met de verkrijgbaarheid van wapens in het land. “Hoe kan dit hoger op je ’to do’ lijst staan dan GUN CONTROL. Schande. Dus ja, dit is mijn mening”, besluit ze.

Door het besluit van het Hooggerechtshof mag elke staat nu apart wetgeving over abortus opstellen. Enkele conservatieve staten gingen al snel na het besluit van het Hooggerechtshof over tot een abortusverbod.