Eloise reageert met knipoog op zwangerschapsgeruchten

Eloise heeft vrijdag met een knipoog op de geruchten gereageerd dat zij zwanger zou zijn. Joann van den Herik, model en goede vriendin van de gravin, plaatste een foto met daarop het bericht dat ze samen een kindje verwachten. Eloise ontkracht die grap nu.

“Ja, de geruchten zijn waar, Elo en ik verwachten een baby”, schreef Van den Herik bij een foto van de twee samen op Instagram. Enkele media namen dit bericht over. “Blijkbaar ben ik zwanger. Proost”, schrijft Eloise vrijdag bij een video waarop ze lachend met een glas rosé proost.

De 19-jarige Eloise verklapte in november in het LINDA.meiden Winterboek dat ze tot over haar oren verliefd is. “Ja, ik ben heel verliefd en het is ook aan met hem. Ik ben zo happy maar wil er niet te veel over loslaten”, zei ze toen. “Eigenlijk ben ik geen relatietype, ben snel op iemand uitgekeken. Ik dacht: hallo studentenleven, time to shine, omdat iedereen over die tijd zegt: ‘Je gaat helemaal los.’ Maar toen kwam hij op mijn pad, en het voelt echt zo goed.”