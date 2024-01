Eloise roept op kleding te doneren aan haar vintagewinkel

Eloise van Oranje is aan het aftellen tot haar vintagewinkel My Lima Lima vrijdag de deuren in Den Haag opent. Ze roept iedereen die dan een kijkje komt nemen op om ook “mooie kleren” te doneren.

De winkel opent om 12.00 uur en zit in de Frederikstraat. “We vinden het natuurlijk heel fijn als je mooie kleren – mocht je die hebben – meeneemt ter donatie”, schrijft de dochter van prinses Laurentien en prins Constantijn. “Hoe leuk dat je ruimte in je kledingkast maakt voor nieuwe items die je in onze winkel hebt gekocht!”

De gravin ontvangt graag “unieke stukken van mooie merken en ontwerpers”, schrijft ze in haar nieuwsbrief. “Materialen zoals zijde en cashmere zijn ook meer dan welkom!” De kleren moeten wel in goede staat zijn, schrijft ze.

De opbrengst van de kleding gaat naar verscheidene goede doelen. Voor nu zijn dat Stichting Everyday People en Kids Rights. Op de website schrijven Eloise en haar zakenpartner Thomas Latcham dat het doel voor 2024 is om 365.000 euro aan deze goede doelen te doneren.