Eloise van Oranje heeft lichte hersenschudding

Gravin Eloise van Oranje heeft een lichte hersenschudding opgelopen. “Dus ik moet nu heel rustig aan doen”, aldus de 22-jarige dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien in een video op sociale media.

Eloise deelt niet hoe ze de hersenschudding heeft opgelopen. Het gaat nu echter wel “goed” met de gravin. “Ik zit weinig achter een scherm, goed slapen, geen alcohol etc.”

Eloise had naar eigen zeggen wel moeite met aanvoelen wat “rust” nemen voor haar betekent. “Dus dat ging niet goed”, aldus de gravin. Inmiddels is ze daar meer “stabiel” in.