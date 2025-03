Eloise van Oranje: ik ben te jong voor een serieuze relatie

Eloise van Oranje vindt zichzelf “te jong” voor een serieuze relatie. Er is op dit moment dan ook geen man in haar leven, vertelt ze in de Amazon Prime-serie Open Casa van Robbert Rodenburg.

“Leuke mannen?”, zegt Eloise grinnikend. “Nee, ik ben happy, zo lekker op mezelf.” Dat betekent niet dat ze geen actief liefdesleven heeft. “Ik hou van dates hebben, ik hou van flirten, ik hou van mensen leren kennen. Ik vind dat zo leuk, want je leert ook heel veel over jezelf. Zeker als je geen verwachtingen erbij hebt, dan gaat het echt om het proces en niet om het eindgoal.”

Een serieuze relatie ziet de 22-jarige Eloise voorlopig nog niet zitten. “Behalve als ik opeens denk: yeah, dit is ‘m”, zegt ze. “Ik ben te jong om daar helemaal in op te gaan. En ik heb geen tijd.”

De dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien weet wel wat ze zoekt in een man. Hij moet humor hebben, respectvol zijn naar zijn medemens, zijn lengte is belangrijk en hij moet een beetje charmant zijn. “Je moet wel een bepaalde uitstraling hebben. Een manier van doen en laten vind ik heel aantrekkelijk. Maar uiteindelijk gaat het om de persoon zelf.”