Eloise van Oranje kijkt terug op ‘bijzondere dag’ met Pride

Eloise van Oranje heeft genoten van de Pride in Amsterdam. Op Instagram blikte de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien terug op de Canal Parade. De 23-jarige stond op de boot van Adam Toren.

“Wat was Pride Day dit jaar weer een bijzondere dag. En ik heb het weer doorgebracht met de liefste mensen om me heen!!”, aldus Eloise bij een aantal foto’s en video’s. Ze bevond zich in het gezelschap van onder anderen presentator Robbert Rodenburg en documentairemaker Linda Hakeboom.

De gravin deelde ook een boodschap over het belang van Pride. “Want de vrijheid van geaardheid is nog lang niet vanzelfsprekend. En als je je ongemakkelijk voelt hierbij, neem dan even de tijd om jezelf af te vragen waarom dat zo is en wat je hieraan kunt doen”, aldus Eloise. “Het leven is te kort om niet iedereen als gelijkwaardig te beschouwen; mensen zijn te mooi.”