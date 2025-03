Eloise van Oranje mag scriptie Hotelschool verdedigen

Eloise van Oranje mag maandag haar scriptie verdedigen. De dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien studeert aan de Hotelschool in Amsterdam.

“Omg helemaal niet verteld!!”, schrijft Eloise bij een foto van zichzelf in de trein. “Maar vandaag heb ik m’n scriptieverdediging van hotelschool!! Eigenlijk meer zin in dan zenuwen.”

De 22-jarige Eloise begon in 2020 aan haar studie. Vorig jaar liep ze een paar maanden stage bij het Nederlandse onlinemodebedrijf Otrium in New York. In februari leverde ze haar scriptie in.