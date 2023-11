Eloise van Oranje presenteert kinderboek over fast fashion

Gravin Eloise van Oranje-Nassau van Amsberg heeft vrijdag haar prentenboek Kleren genoeg, over fast fashion, gepresenteerd. De bijeenkomst vond plaats in Hilversum. De 21-jarige gravin maakte het boek in samenwerking met de Schone Kleren Campagne.

Fast fashion is goedkope kleding, die vaak van mindere kwaliteit is en wordt geproduceerd in ontwikkelingslanden. Ook wordt de kleding vaak niet lang gedragen en is het dus niet duurzaam. Eloise wil met het boek duidelijk maken dat het beter is om kleren te kopen die niet op deze manier gemaakt zijn.

Het boek maakt deel uit van de serie Onze Wereldboeken waarbij maatschappelijke thema’s toegankelijk worden gemaakt voor kinderen. De thema’s zijn gekoppeld aan een goed doel. Ook StukTV-presentator Giel de Winter heeft een kinderboek geschreven, in samenwerking met Stichting Het Vergeten Kind. In zijn boek beschrijft De Winter hoe belangrijk het geven van oprechte aandacht is voor kinderen, zodat een kind zich veilig voelt en zelfvertrouwen kan ontwikkelen.

De boeken zijn van 6 tot en met 9 november gratis verkrijgbaar bij Kruidvat.