Eloise van Oranje scheurt oorlel uit

Eloise van Oranje heeft een uitgescheurde oorlel. De oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien moet het in het ziekenhuis laten hechten, deelt de gravin in een filmpje op TikTok.

“Ik heb, en ik weet niet precies waarom en hoe, m’n oorlel uitgescheurd”, vertelt Eloise in het filmpje waarin ze het bewuste oor toont. “Zoals je kunt zien is het niet een ‘cute’ klein gaatje maar een grote scheur.”

De gravin twijfelde in eerste instantie of ze moest wachten tot het helemaal zou uitscheuren, maar in het ziekenhuis werd haar verteld dat het goed is dat ze al langskwam. “Want als je het helemaal uitscheurt en dan laat hechten, dan wordt het litteken een beetje ‘wonky'”, legt Eloise uit.

De 23-jarige gravin moet de gehechte plek drie maanden laten genezen. Daarna kan ze er weer een nieuw gaatje in laten prikken. “En dan is m’n oor weer als nieuw.”