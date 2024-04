Eloise van Oranje vertrokken naar New York voor stage

Eloise van Oranje heeft het vliegtuig naar New York genomen, waar ze het komende halfjaar stage gaat lopen. De 21-jarige ‘gravinfluencer’ deelt via Instagram Stories meerdere foto’s vanuit het vliegtuig.

Op de foto’s is te zien dat Eloise tijdens de vlucht meerdere films heeft gekeken. Het oudste kind van prins Constantijn en prinses Laurentien keek onder meer naar de films Battle of the Sexes, Bridget Jones’s Diary en Crazy, Stupid, Love.

Eloise studeert sinds september 2020 aan de Hotelschool in Amsterdam. Ze heeft niet gedeeld waar ze haar stage gaat lopen. In een eerder interview gaf Eloise al aan niet te kunnen wachten om naar New York te verhuizen. Ze vindt het een prettig idee dat ze daar wat anoniemer door het leven kan gaan.

Maandag deelde Eloise dat ze nog even aan het “genieten” was van haar laatste dagen in Nederland. Zo had ze meerdere “goodbye dates”. De gravin vond het wel gek om haar kamer “weer leeg te zien”, schreef ze op Instagram.