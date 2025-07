Eloise van Oranje viert verjaardag met vriendinnen in Amsterdam

Eloise van Oranje heeft een leuke zaterdagavond achter de rug. De dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien was in Amsterdam om daar haar verjaardag te vieren met een groep vriendinnen.

“Ik was met mijn verjaardag in het buitenland, dus ik moest het nog met vriendinnen vieren”, vertelt de 23-jarige Eloise in een bericht op Instagram. De ‘gravinfluencer’ is op 8 juni jarig.

Om haar verjaardag enigszins verlaat te vieren, koos Eloise “het beste restaurant” uit Amsterdam. Bij haar bericht deelt Eloise een video waarop te zien is hoe ze met haar vriendinnen op het terras zit, eet, drinkt en vooral veel lacht.