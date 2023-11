Eloise van Oranje waarschuwt voor negatief effect Black Friday

Eloise van Oranje plaatst vrijdag haar kanttekeningen bij Black Friday, de dag waarop winkels producten met hoge kortingen verkopen. De 21-jarige gravin roept haar volgers via Instagram op om zich in te lezen over het “negatieve effect” van deze dag.

“Ik wil ook nog wat zeggen over vandaag; Black Friday”, begint Eloise haar bericht. “PLEASE denk na over wat je koopt, wil je het echt, of zijn we lekker Nederlands en hangt er een korting aan?”

Eloise is zelf vooral bewust bezig met duurzame kleding. Zo heeft ze samen met een zakenpartner haar bedrijf My Lima Lima opgericht, waarmee ze zo veel mogelijk geld wil ophalen voor goede doelen door ingezamelde en ‘pre-loved’ kleding te verkopen.

Onlangs schreef Eloise ook nog een kinderboek over fast fashion, goedkope kleding van mindere kwaliteit die wordt geproduceerd in ontwikkelingslanden. Ze hoopt kinderen daarmee al vroeg te leren dat het beter is om kleding te kopen die niet op deze manier wordt gemaakt.