Eloise van Oranje ziet ‘hele grote’ toekomst voor My Lima Lima

Eloise van Oranje ziet de toekomst van haar winkel My Lima Lima “groots” voor zich. Volgens Eloise kan het concept, kleding verkopen en de winst doneren aan goede doelen, op veel meer plekken werken. “Als ik in Parijs een pop-up zou willen met andere merken en My Lima Lima daar onderdeel van kan zijn, waarom niet?”, vertelt de 23-jarige ondernemer in een interview met het ANP in aanloop naar het tweejarig bestaan van My Lima Lima. Dat jubileum viert ze op 14 maart met een pop-upevenement in de winkel aan de Frederikstraat in Den Haag, met muziek, hapjes en verschillende ondernemers.

Na twee jaar My Lima Lima overheerst bij Eloise vooral “trots”. Tijdens een recente reis naar Australië kreeg de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien de kans om met afstand naar haar onderneming te kijken. “Het was even een helikopterview: wat hebben we eigenlijk allemaal kunnen neerzetten en wat wil ik nog realiseren?”, vertelt ze. In twee jaar tijd werd meer dan 140.000 euro opgehaald voor goede doelen.

Het runnen van een sociale modeonderneming bracht ook belangrijke lessen met zich mee. “Het grootste wat ik heb geleerd is dat je het niet alleen hoeft te doen”, vertelt Eloise. “Ik dacht altijd: ik wil niet te veel ruimte innemen of mensen om hulp vragen.” Inmiddels ziet ze juist hoeveel het oplevert om anderen te betrekken. “Als je gaat brainstormen en ideeën bespreekt, kom je zoveel verder.”

Toekomst

Voor de komende jaren wil Eloise vooral “kwalitatief groeien”. “Niet dat veel meteen goed betekent, maar dat we sterkere partnerships hebben en grotere, meer impactvolle evenementen. Overal is hulp nodig”, legt ze uit. “Het gaat om strategisch kijken waar wij het meest betekenisvol kunnen zijn.” Zo is My Lima Lima bijvoorbeeld het hoofdgoede doel van Ondernemersgala Den Haag en wordt er geld opgehaald voor kinderen die een bril nodig hebben en die niet kunnen betalen.

Tegelijk droomt Eloise ook van internationale stappen. “De toekomst is zeker in het buitenland. Ik ben betrokken bij een benefietevent genaamd Give To Empower in New York waar mode een groot onderdeel zal spelen.” Daarover zal ze later meer delen. “Of een locatie openen in Parijs of iets doen rond New York Fashion Week: ik ben nog jong, dus we gaan het gewoon proberen.”

YouTube

Naast haar onderneming wil Eloise zich ook meer richten op haar YouTube-kanaal. Tijdens haar reis naar Australië filmde ze haar ervaringen. “Ik krijg zoveel energie van YouTube, juist omdat je daar meer context kunt geven en creatiever kunt zijn.” Volgens haar reageren kijkers daar positief op. “Mensen zeiden: oh, zo ben je dus en zo denk je over dingen.” Op het platform wil ze daarom verschillende kanten van zichzelf laten zien. “Ondernemerschap als 23-jarige, creativiteit, wat we doen met My Lima Lima en ook persoonlijke ontwikkeling.”