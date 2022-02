Eloise vereerd dat ze Zapp Award mocht uitreiken

Gravin Eloise kijkt met veel plezier terug op de Zapp Awards afgelopen zaterdag. Tijdens de show mocht de 19-jarige zelf ook een award uitreiken.

“Dit was weer een paar dagen terug, maar ik wil deze avond wel nog even delen. Het was zo gezellig, en wat een eer dat ik een award mocht uitreiken!!”, schrijft Eloise onder een foto waarop ze haar jurk laat zien. Ze droeg een neongele jurk die ze leende van H&M en een zilveren paar hakken van het merk Ferragio.

De grote winnaars van de avond waren Het Sinterklaasjournaal (Favoriete Jeugdprogramma), Koen van Heest (Favoriete Ster Online), De Luizenmoeder (Favoriete Jeugdfilm NL), BOOS (Favoriete Online Serie) en Dieuwertje Blok (Favoriete Ster Jeugdprogramma). Ook Jurre Geluk en Emma Wortelboer, Numidia en Juvat Westendorp mochten een prijs uitreiken. De show werd gepresenteerd door Klaas van Kruistum en Britt Dekker.