Eloise vertrekt naar Australië en gaat YouTube-video’s maken

Eloise van Oranje maakt een nieuwe stap als influencer en contentcreator. De oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien gaat een maand naar Australië en gaat haar reis vastleggen op YouTube. De gravin maakte al korte video’s die ze op Instagram en TikTok plaatst.

“Hebben we allemaal dat gevoel? 2026 wordt een geweldig jaar. En het eerste grote ding voor mij: ik breng de komende maand door in Australië!!!”, kondigt de 23-jarige Eloise, ook wel bekend als de gravinfluencer, aan.

“Deze reis draait om tijd en ruimte hebben. Ik wil reflecteren, interesses verkennen en duidelijker krijgen welke impact ik wil maken”, vervolgt Eloise. “Ik wil leren, groeien en meer ervaren. Hoewel ik heel tevreden ben met waar ik nu sta, ben ik nieuwsgierig om meer kanten van mezelf te ontdekken.”

De gravin wil al haar volgers meenemen op haar reis, nu ook via YouTube. “Ik wilde al een tijdje langere en mooiere content maken, en dit voelt als het juiste moment. Dus twee grote updates van mijn kant.”