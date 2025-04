Eloise van Oranje viert zaterdag het 1-jarig bestaan van haar vintage kledingwinkel My Lima Lima. Haar moeder, prinses Laurentien, was aanwezig in Den Haag om de mijlpaal te vieren.

Eloise, het oudste kind van Laurentien en haar man prins Constantijn, heeft het bedrijf opgezet samen met Thomas Latcham. Het duo verkoopt tweedehands kleding, die onder andere van henzelf is geweest.

Het grootste deel van de opbrengst van My Lima Lima gaat naar goede doelen.